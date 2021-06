Julian Alaphilippe bekoopt weggooien bidon met tijdstraf van 20 seconden

Tijdens de afdaling van de voorlaatste beklimming, de Erschmatt, gooide wereldkampioen Julian Alaphilippe een bidon overboord. In een zone waar dat niet toegestaan is.



De jury had dat gezien en bestrafte de Fransman daarvoor met 20 seconden in het algemeen klassement.

Alaphilippe stond aanvankelijk 3e in de stand op 33 seconden van leider Carapaz. Na de verrekening van de tijdstraf staat de wereldkampioen 4e op 53 seconden.

In de strijd om de eindzege kan het op die seconden aankomen. Alaphilippe heeft met de tijdrit van zaterdag (23,2 km) nog een mooie kans om een hoop tijd terug te pakken op Carapaz.