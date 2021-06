De EK Manager-ploeg van Maarten Vangramberen: "3 Duivels van wereldklasse moésten erbij"

"De Heren van Vangramberen". Dat is het ploegje waarmee Maarten Vangramberen een gooi doet naar eeuwige Sporza EK Manager-roem.

In zijn selectie zitten 3 Rode Duivels: Thibaut Courtois, Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku. "Drie Belgen van wereldklasse én in bloedvorm", weet Vangramberen. "Ze moesten alle drie in mijn ploegje. Want ze zouden bij elk ander EK-land meedoen."

"Ik ben benieuwd wie de spits van het toernooi wordt. Lukaku of Kylian Mbappé - één van mijn twee andere spitsen. Weet je, ik ben zelf verdediger geweest... Ik zou in mijn broek gedaan hebben met Mbappé tegenover mij. Zijn startsnelheid is fenomenaal. De Fransman mocht niet ontbreken in mijn ploeg."