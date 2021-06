Spanje houdt zijn adem in: Llorente is tweede speler die positief test

Enkele dagen voor de start van het EK gaat het bij de Spanjaarden maar over één ding: corona. Want met de positieve test van Diego Llorente staat de teller intussen op twee. Zondag testte ook Sergio Busquets positief en werd beslist om de oefenmatch tegen Litouwen met de beloften af te werken.

Maandag werd de voltallige selectie onderworpen aan een coronatest. Volgens de Spaanse voetbalbond (RFEF) waren al die testen negatief, maar een dag later meldt de RFEF met Llorente toch een tweede positief geval.

Het is voorlopig niet duidelijk of Busquets en Llorente de EK-selectie definitief moeten verlaten. De twee zitten nu in quarantaine. Bondscoach Luis Enrique heeft wel al 6 reservespelers opgeroepen, die voorlopig apart van de groep trainen. Enrique heeft tot zaterdag de tijd om wijzigingen door te voeren aan de Spaanse EK-ploeg.

Spelers die positief testen, moeten minstens 10 dagen in quarantaine blijven. Dat betekent dat Busquets en Llorente al sowieso het duel met Zweden zullen missen. Ironisch genoeg kampt ook Zweden met corona: Dejan Kulusevski en Mattias Svanberg hebben er positief getest.