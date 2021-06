Spaanse bondscoach trommelt ook veteraan Albiol en doelman Kepa op als reserve

Spanje begint zijn EK op 14 juni met een wedstrijd tegen Zweden in Sevilla. Vanavond wordt de laatste oefenwedstrijd, tegen Litouwen, afgewerkt door de beloften en onder leiding van beloftecoach Luis de la Fuente.

Dat blijft zo totdat zeker is dat naast Busquets niemand anders het virus heeft opgelopen.

De andere reserven arriveren normaal vandaag in oefencentrum Las Rozas, nabij Madrid. Ze zullen daar in een parallelbubbel verblijven en ieder contact met de al aanwezige voetballers vermijden.

De Spaanse T1 wil zo anticiperen op de eventuele gevolgen van de coronabesmetting van Busquets, die zondag een coronabom liet ontploffen. Sindsdien zitten alle andere 23 spelers en de trainersstaf in isolatie.

Morgen wordt Spaanse selectie gevaccineerd

Spaans minister van Sport José Manuel Rodriguez Uribes heeft vandaag verzekerd dat de Spaanse selectie morgen zal gevaccineerd worden. De ministerraad moet vandaag wel nog groen licht geven, maar dat zou een formaliteit zijn. "We zullen de internationals vaccineren, omdat ze ons vanaf volgende week vertegenwoordigen op een competitie van heel hoog niveau."

De minister benadrukte dat de vaccinatie vorige week al afgesproken was en niet afhing van de positieve test van zondag. Net als in België gaat het om een uitzondering op de normale vaccinatieregel per leeftijd. Een maand geleden gebeurde dat ook met de olympische en paralympische atleten.