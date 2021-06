Nuyens haalt slag thuis tegen Van Aert: "Gerechtigheid is geschied"

3 jaar geleden liet Wout van Aert de ploeg van Nick Nuyens vallen om een contract te tekenen bij Jumbo-Visma. Nuyens pikte het niet dat Van Aert hun verbintenis eenzijdig opzegde en stapte naar de rechter. Na een lange procedureslag geeft die de ex-winnaar van de Ronde van Vlaanderen nu gelijk.

"Ik ben vooral opgelucht dat uiteindelijk gerechtigheid is geschied", zegt Nuyens aan Sporza. "Dit is ook belangrijk voor het wielrennen in het algemeen, want de rechter heeft duidelijk gemaakt dat een contract wel degelijk nog iets voorstelt."

Nuyens zou het "onrechtvaardig" gevonden hebben, mocht de rechter niet in zijn voordeel geoordeeld hebben. "Maar de rechter moet je ook nog volgen. Het is duidelijk dat ze de zaak grondig behandeld hebben. Ze hebben hun beslissing ook uitgebreid gemotiveerd."

Nuyens had bijna 1,5 miljoen euro geëist, maar moet het doen met de helft daarvan. "Dat is geen ontgoocheling, want het was mij in eerste instantie niet om dat bedrag te doen, wel om een rechtvaardige beslissing."

"De hoogte van dat bedrag is vooral een gevolg van het (toenmalige) loon (van Van Aert). Het is een normaal bedrag voor het verbreken van een contract. Mochten de rollen omgekeerd geweest zijn, was het misschien hetzelfde geweest."

Nuyens moet wel nog een slag om de arm houden, want het kamp-Van Aert overweegt om in cassatie te gaan. "Dat is inderdaad nog een optie, maar ik heb me ook laten informeren dat ze eerst nog moeten beslissen of dat ook effectief toegestaan wordt."