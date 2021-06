Rechtbank beslist: Wout van Aert moet 662.000 euro betalen aan Nick Nuyens

Even terug naar 2018: Wout van Aert beëindigde toen vroegtijdig zijn contract bij Sniper Cycling, het team waar Nick Nuyens ploegleider was. Zo kon Van Aert de overstap maken naar Jumbo-Visma, nu nog steeds zijn werkgever.

Maar de contractbreuk van Wout van Aert werd aangevochten door Sniper Cycling en Nick Nuyens. Nuyens eiste 1,1 miljoen euro van Van Aert én nog een extra vergoeding voor geleden schade door verlies van sponsoring wegens contractbreuk.

In november 2019 werd Nuyens in het ongelijk gesteld door de arbeidsrechter van Mechelen, die de dringende redenen voor Van Aerts contractbreuk aanvaardde. Nuyens was het niet eens met die uitspraak en ging in beroep.

Vandaag werd hij in het gelijk gesteld door het Arbeidshof in Antwerpen. Die oordeelt dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden onterecht is en dat Van Aert zijn vroegere werkgever een schadevergoeding moet betalen. Die som is vastgelegd op 662.000 euro. Van Aert moet ook de gerechtskosten betalen.