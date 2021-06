Belgen kunnen niet verrassen op WK golfsurfen: "Leergeld betaald"

Vooraf had coach Lars Musschoot stilletjes de hoop op een Belgische verrassing op het WK surfen, maar de Belgen waren na de 2e ronde in de herkansingen uitgesurft.

“We hadden toch gehoopt om minimaal één Belg op zijn topniveau te zien in de heats en dat is helaas niet gebeurd", zegt Musschoot. "Ik blijf nu achter met het gevoel dat de meesten niet hebben getoond wat ze in hun mars hebben."



“De oorzaak moeten we niet ver zoeken. Zo goed als alle landen die voor ons eindigen hebben een landelijke koepel die alle atleten opvolgen en begeleiden in de aanloop naar zulke toernooien."

"Bij ons team doet iedereen een beetje zijn eigen ding. Slechts 3 van de 6 surfers hebben ervaring op een hoger niveau. Het is dus eigenlijk normaal dat we hier op onze limiet gebotst zijn en leergeld hebben betaald. Rheanna Rosenbaum had bijvoorbeeld de hoogste score op 1 golf in de heat waarin ze uitgeschakeld werd. Ze had maar 1,1 punt meer nodig."

Die heat overleven, zou een wereld van verschil geweest zijn in de einduitslag. "Surfsters die meer mogelijkheden hebben en meer ervaring op dit niveau hebben, die komen dat niet meer tegen. Dat is extra zuur als je weet dat ze anders zeker nog 2 rondes verder was gekomen."