Hoe de Rode Duivels coronabesmetting zoals bij Spanje proberen te voorkomen

"Niemand mag contact hebben met de buitenwereld"

"Daarom laten we iedereen uit onze bubbel om de 2 à 3 dagen testen. Niemand mag contact hebben met de buitenwereld. Is er toch contact, dan enkel met geteste personen, op afstand en met een masker." "Ook bij aankomst werd iedereen getest en geïsoleerd totdat we het negatieve resultaat hadden. Niemand kan dus uit onze bubbel. We houden intern ook zoveel mogelijk afstand en dragen zoveel mogelijk ons masker."

Philippe Rosier volgt als Health and Performance manager van de Rode Duivels alle protocollen nauwgezet op. De volledige groep laat niets aan het toeval over. "We kunnen op onze blote knieën bidden dat er niets gebeurt. We kunnen ook de mazen van het net zo klein mogelijk maken, maar niets biedt 100% veiligheid", vertelt Rosier.

"Sinds maart 2020 leven we allemaal in een nieuwe realiteit", zei bondscoach Roberto Martinez vanmiddag op zijn persconferentie. "We moeten er ons van bewust zijn dat het coronavirus het toernooi kan bepalen."

"Veel Duivels zijn al gevaccineerd, een deel had al het coronavirus"

Wat als een Rode Duivel positief test voor of tijdens het EK? "Met de Rode Duivels moeten we de lokale regels volgen van het land waar we ons bevinden. In dit geval is dat dus België", legt Rosier uit.



"Net zoals in de vaderlandse competitie moet een positief geval geïsoleerd worden en moet de rest van de groep getest worden om de schade op te meten. Is er geen verdere schade, dan gaat de rest door."

De UEFA heeft eerder al aangegeven dat wanneer je 13 spelers (onder wie 1 doelman) kan opstellen, de wedstrijd gewoon zal doorgaan. Uitstel is hier niet aan de orde.



"Veel Rode Duivels zijn ondertussen een eerste keer gevaccineerd. Een deel van hen heeft zelf ook al het coronavirus gehad. We zijn dus op de goede weg.

Maar we blijven op elk uur van de dag hard inzetten op het creëren van een

veilige omgeving."