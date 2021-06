Geen Belgische bokser op de Olympische Spelen

Er zal geen enkele Belgische bokser deelnemen aan de Olympische Spelen van deze zomer in Tokio. Lancelot Proton de la Chapelle verloor op het Europees kwalificatietoernooi boksen voor de Spelen in de Grand Dôme in het Franse Villebon-sur-Yvette in de herkansingen in de klasse tot 75 kilogram.