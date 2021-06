3x3 basketbal is nieuw op Spelen, België is erbij: dit is wat u moet weten

De 3x3 Belgian Lions hebben zich zondag in Debrecen gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Maar wat is 3x3 precies? En wie doet er allemaal mee? Wij zetten de belangrijkste zaken voor u op een rijtje.

Wat is 3x3 basketbal?

3x3 basketbal is een snellere variant van 5x5 basketbal die gespeeld wordt op een half terrein en meestal outdoor beoefend wordt. Elk team bestaat uit 3 spelers en 1 reservespeler. Er mag voortdurend gewisseld worden. Een wedstrijd duurt 10 minuten of eindigt wanneer één team 21 punten gemaakt heeft. Elke score telt voor één punt, voor een score van buiten de tweepuntslijn (= driepuntlijn bij 5x5) krijg je twee punten. Voor elke aanval geldt er een shotclock van 12 seconden. Binnen die tijd moet er gescoord worden. Dat zorgt ervoor dat er heel snel gespeeld wordt. Na elke score of steal moet de bal "gecleard" worden buiten de tweepuntslijn. Fouten worden geteld per team. Vanaf 7 ploegfouten krijg je 2 vrijworpen. Vanaf de 10e fout zijn het 2 vrijworpen én balbezit.

Welk type speler heb je ervoor nodig?

Terwijl je bij 5x5 basketbal in een team vaak uiteenlopende types hebt, van klein tot groot, zie je in 3x3 doorgaans spelers die qua fysiek nogal overeenkomen en die zowel in verdediging als in aanval hun mannetje kunnen staan. Spelers die van alle markten thuis zijn, komen in 3x3 vaak beter tot hun recht dan een speler die uitblinkt in één aspect van basketbal. Hoe polyvalenter, hoe beter. Fysiek is er ook wat meer toegelaten, dus wie tegen een stootje kan, is ook in het voordeel.

Sinds wanneer is het een olympische sport?

3x3 basketbal is overgewaaid uit de straat en heeft de laatste twee decennia een opmars gemaakt. In 2010 stond de sport op het programma op de Olympische Jeugdzomerspelen, het eerste WK vond twee jaar later plaats. Dankzij de introductie van 3x3 op de Europese Spelen raakte de sport in 2015 bekend bij een breder publiek. Twee jaar later, in 2017, besliste het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om 3x3 vanaf de Spelen van Tokio op te nemen in het olympische programma. Die beslissing kadert in de optiek van het IOC om meer "urban sports" te promoten op de Olympische Spelen. Zo maakt bijvoorbeeld ook skateboarden deze zomer zijn olympisch debuut.

In 2015 nam Ann Wauters (links) met het Belgische 3x3-team deel aan de Europese Spelen in Bakoe.

Wie zijn de 3x3 Belgian Lions?

De ruime kern van de 3x3 Belgian Lions bestaat uit spelers die actief zijn in de Belgische 1e of 2e klasse. Kapitein Nick Celis deed dit jaar nog een korte interim bij eersteklasser Mechelen en heeft een verleden in 1e klasse bij onder meer Limburg United en Brussels. In de voorbije kwalificatietoernooien in Graz en Debrecen maakten ook Rafaël Bogaerts (Gembo), Thierry Marien (Willebroek) en Thibaut Vervoort (Melsele) deel uit van het team. Jonas Foerts (Mechelen) en Bryan De Valck (Oxaco) stonden op de reservelijst. Samen spelen zij ook internationale 3x3-toernooien met "Team Antwerp", waardoor ze als team over veel automatismen beschikken. Nu nog een nieuwe speler inpassen voor de Spelen, bijvoorbeeld iemand van de 5x5 Belgian Lions, is dan ook geen evidentie. De beste Belgische basketballer is dus niet per definitie de beste Belgische 3x3-speler.

Wat mogen we van hen verwachten in Tokio?

Aan het olympische basketbaltoernooi nemen 8 landen deel: Japan als gastland, China, Rusland en Servië op basis van de wereldranglijst, Polen, Nederland en Letland dankzij het olympische kwalificatietoernooi en ten slotte België, dat dit weekend het laatste ticket bemachtigde. De 3x3 Belgian Lions deden dat op een toernooi dat enkel toegankelijk was voor "kleinere" basketbalnaties die op de vorige 2 edities van de Olympische Spelen geen basketbalteam hadden. In Tokio is België als nummer 37 van de wereld op papier het kneusje, de andere landen staan - met uitzondering van nummer 15 Servië - allemaal in de top 10 van de wereld. Toch hebben ze in het verleden al enkele van die teams weten te verslaan. De 3x3 Lions hopen dan ook de poulefase te overleven.