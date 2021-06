Ook 3x3-team verdedigt Belgische eer op de Olympische Spelen

Olympisch kwalificatietoernooi in Debrecen

21:10 21 uur 10.

20:29 20 uur 29. We verdienen deze plek op de Olympische Spelen. Het is het grootste toneel waar je als atleet op kan staan, het is een kinderdroom. Hier gaan we van genieten. Rafaël Bogaerts, 3x3 Belgian Lions. We verdienen deze plek op de Olympische Spelen. Het is het grootste toneel waar je als atleet op kan staan, het is een kinderdroom. Hier gaan we van genieten. Rafaël Bogaerts, 3x3 Belgian Lions

20:27 20 uur 27.

20:27 20 uur 27. 3x3 Belgian Lions naar Tokio. De Belgische delegatie in Tokio wordt nog wat groter want ook de basketbalspelers van de 3x3 Belgian Lions hebben zich geplaatst voor de Spelen. Net als in de halve finales tegen Mongolië namen de Belgen tegen Hongarije snel een voorsprong. Maar het gastland wou het olympisch ticket niet zomaar afgeven en knokte zich terug van 8-3 naar 10-8. Maar dichterbij kwamen de Hongaren nooit. De 3x3 Belgian Lions roken hun kans en duwden nog wat harder door. Bij 21-14 mocht het feest losbarsten: Tokio krijgt nog wat extra Belgen op bezoek.



Net als in de halve finales tegen Mongolië namen de Belgen tegen Hongarije snel een voorsprong. Maar het gastland wou het olympisch ticket niet zomaar afgeven en knokte zich terug van 8-3 naar 10-8.



Maar dichterbij kwamen de Hongaren nooit. De 3x3 Belgian Lions roken hun kans en duwden nog wat harder door. Bij 21-14 mocht het feest losbarsten: Tokio krijgt nog wat extra Belgen op bezoek.

19:18 19 uur 18.

18:50 18 uur 50. Belgen naar finale! Het Belgische 3x3-team steekt zijn hand uit naar een olympisch ticket. Het heeft zich geplaatst voor de finale van het kwalificatietoernooi in het Hongaarse Debrecen. Tegen Mongolië begonnen de Belgen goed in hun halve finale, maar speelden de zenuwen hen parten. Ze gaven een 6-0-voorsprong zomaar uit handen. Ook een bonus van 4 punten volstond niet om de Mongolen tegen te houden: ze kwamen in het slot zelfs op voorsprong. Maar een koelbloedige Bogaerts kon zijn zenuwen wel bedwingen en mikte op 3 seconden van het einde een tweepunter binnen. Met 16-15 stoten de Belgen door naar de finale, waarin ze het opnemen tegen gastland Hongarije.



Tegen Mongolië begonnen de Belgen goed in hun halve finale, maar speelden de zenuwen hen parten. Ze gaven een 6-0-voorsprong zomaar uit handen. Ook een bonus van 4 punten volstond niet om de Mongolen tegen te houden: ze kwamen in het slot zelfs op voorsprong.



Maar een koelbloedige Bogaerts kon zijn zenuwen wel bedwingen en mikte op 3 seconden van het einde een tweepunter binnen. Met 16-15 stoten de Belgen door naar de finale, waarin ze het opnemen tegen gastland Hongarije.

06-06-2021 06-06-2021.

21:22 21 uur 22. Rafael Bogaerts in actie tegen Slovenië.

20:55 20 uur 55.

20:34 20 uur 34. Slovenië - België 18-20. Het Belgische 3x3-team wint opnieuw en stoot daardoor rechtstreeks door naar de halve finales in Debrecen. In match 2 klopten de Lions Slovenië met 20-18. Tot 10-10 ging het gelijkop. Daarna liepen Nick Celis en zijn collega's weg van hun uitdagers. Zondagavond komen ze weer in actie, tegen een winnaar uit de tussenronde.

In match 2 klopten de Lions Slovenië met 20-18. Tot 10-10 ging het gelijkop. Daarna liepen Nick Celis en zijn collega's weg van hun uitdagers.

Zondagavond komen ze weer in actie, tegen een winnaar uit de tussenronde.

20:33 20 uur 33. Thibaut Vervoort met de vrijworp.

18:28 18 uur 28. Oekraïne - België 14-19. De Belgian Lions beginnen prima in Hongarije. Oekraïne gaat meteen voor de bijl: 14-19. Straks volgt wellicht een zwaardere opdracht tegen Slovenië.

18:28 18 uur 28. Thierry Mariën maakt zich op voor een vrijworp.

18:25 Oekraïne met het blok:. 18 uur 25. Oekraïne met het blok:

04-06-2021 04-06-2021.

14:39 14 uur 39. Toernooi van de laatste kans. In Debrecen wordt dit weekend het laatste ticket voor de Olympische Spelen uitgedeeld. Aan het toernooi mogen enkel landen deelnemen die in 2012 en 2016 geen basketbalteam hadden op de Spelen. De Belgische mannen zitten in een poule met Oekraïne en Slovenië. De twee groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers 2 en 3 spelen barrages. De winnaar van het toernooi mag naar Tokio.

De Belgische mannen zitten in een poule met Oekraïne en Slovenië. De twee groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor de halve finales, de nummers 2 en 3 spelen barrages. De winnaar van het toernooi mag naar Tokio.

14:37 14 uur 37.