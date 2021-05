Sterke 3x3 Lions kloppen de wereldkampioen, maar moeten toch naar huis

16:05 16 uur 05. Bittere pil voor sterke Lions. De 3x3 Belgian Lions zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De Belgen speelden in hun laatste groepsmatch nochtans een geweldige wedstrijd tegen de Verenigde Staten. De regerende wereldkampioen ging met 20-16 voor de bijl. Hoewel de Belgen 3 van hun 4 groepsmatchen wonnen, overleven ze de poulefase niet. VS, Litouwen en België eindigden met een gelijk aantal zeges, maar het doelsaldo was in het nadeel van de Belgen. Het verlies met één puntje verschil tegen Litouwen eerder vandaag smaakt zo extra zuur. Dit was de voorlaatste kans voor de 3x3 Lions om zich te plaatsen voor Tokio. Afhankelijk van de overige resultaten in Graz is er voor de Belgen mogelijk nog een vangnet met het kwalificatietoernooi in Debrecen. Dat staat volgende week op het programma. . Bittere pil voor sterke Lions De 3x3 Belgian Lions zijn er niet in geslaagd om zich te plaatsen voor de kwartfinales. De Belgen speelden in hun laatste groepsmatch nochtans een geweldige wedstrijd tegen de Verenigde Staten. De regerende wereldkampioen ging met 20-16 voor de bijl.

Hoewel de Belgen 3 van hun 4 groepsmatchen wonnen, overleven ze de poulefase niet. VS, Litouwen en België eindigden met een gelijk aantal zeges, maar het doelsaldo was in het nadeel van de Belgen. Het verlies met één puntje verschil tegen Litouwen eerder vandaag smaakt zo extra zuur.

Dit was de voorlaatste kans voor de 3x3 Lions om zich te plaatsen voor Tokio. Afhankelijk van de overige resultaten in Graz is er voor de Belgen mogelijk nog een vangnet met het kwalificatietoernooi in Debrecen. Dat staat volgende week op het programma.

12:52 12 uur 52. Sterke Lions gaan nipt onderuit. De Belgische mannen hebben hun 3e groepswedstrijd op het olympische kwalificatietoernooi verloren. De 3x3 Lions gingen na een felbevochten wedstrijd tegen Litouwen met één puntje verschil de boot in: 17-16. De gelijkmaker van Nick Celis kwam net te laat. Om 15.35u zijn de Belgen opnieuw aan zet, dan tegen de nog ongeslagen Amerikanen. De Lions moeten winnen om nog kans te maken op de top 2 en een plaats in de kwartfinales. . Sterke Lions gaan nipt onderuit De Belgische mannen hebben hun 3e groepswedstrijd op het olympische kwalificatietoernooi verloren. De 3x3 Lions gingen na een felbevochten wedstrijd tegen Litouwen met één puntje verschil de boot in: 17-16. De gelijkmaker van Nick Celis kwam net te laat.

Om 15.35u zijn de Belgen opnieuw aan zet, dan tegen de nog ongeslagen Amerikanen. De Lions moeten winnen om nog kans te maken op de top 2 en een plaats in de kwartfinales.

29-05-2021 29-05-2021.

21:53 21 uur 53. Ik denk dat we tegen beide ploegen kunnen winnen. Ze zijn iets statischer maar hebben wel meer gestalte. Nick Celis. Ik denk dat we tegen beide ploegen kunnen winnen. Ze zijn iets statischer maar hebben wel meer gestalte. Nick Celis

21:51 21 uur 51. Tegen Litouwen en de VS moeten we er zeker vanaf de 1e seconde staan. Dat wordt wel even een mentale klik die we moeten maken. Nick Celis. Tegen Litouwen en de VS moeten we er zeker vanaf de 1e seconde staan. Dat wordt wel even een mentale klik die we moeten maken. Nick Celis

21:46 21 uur 46. Het waren logische zeges, maar we haalden nog niet ons hoogste niveau. We hadden soms te veel tijd om na te denken. Kapitein Nick Celis. Het waren logische zeges, maar we haalden nog niet ons hoogste niveau. We hadden soms te veel tijd om na te denken. Kapitein Nick Celis

16:13 16 uur 13. 3x3 Lions doen wat ze moeten doen. De 3x3 Belgian Lions hebben donderdag een perfecte start gemaakt op het olympisch kwalificatietoernooi in Graz. De Belgische mannen wonnen hun eerste twee wedstrijden in de groepfase. In de eerste match versloeg België, vertegenwoordigd door Rafaël Bogaerts, Nick Celis, Thierry Mariën en Thibaut Vervoort, Zuid-Korea met duidelijke cijfers: 22-14. In het tweede groepsduel ging Kazachstan met 19-13 voor de bijl. Kapitein Nick Celis was de beste Belgische schutter met 17 punten over de twee wedstrijden. Zaterdag staan de Belgen voor een zwaardere opdracht, met duels tegen toplanden Litouwen en de Verenigde Staten. In het onderlinge duel wonnen de Amerikanen vandaag met één puntje verschil van Litouwen. De 3x3 Lions moeten de top 2 halen in de poule om door te stoten naar de kwartfinales. Een stuntzege tegen Litouwen of de VS is dus wellicht een must komende zaterdag. In Graz zijn 3 olympische tickets te verdienen. . 3x3 Lions doen wat ze moeten doen De 3x3 Belgian Lions hebben donderdag een perfecte start gemaakt op het olympisch kwalificatietoernooi in Graz. De Belgische mannen wonnen hun eerste twee wedstrijden in de groepfase.

In de eerste match versloeg België, vertegenwoordigd door Rafaël Bogaerts, Nick Celis, Thierry Mariën en Thibaut Vervoort, Zuid-Korea met duidelijke cijfers: 22-14. In het tweede groepsduel ging Kazachstan met 19-13 voor de bijl. Kapitein Nick Celis was de beste Belgische schutter met 17 punten over de twee wedstrijden.

Zaterdag staan de Belgen voor een zwaardere opdracht, met duels tegen toplanden Litouwen en de Verenigde Staten. In het onderlinge duel wonnen de Amerikanen vandaag met één puntje verschil van Litouwen.

De 3x3 Lions moeten de top 2 halen in de poule om door te stoten naar de kwartfinales. Een stuntzege tegen Litouwen of de VS is dus wellicht een must komende zaterdag. In Graz zijn 3 olympische tickets te verdienen.

16:13 16 uur 13. Bekijk de wedstrijden van de Belgen tegen Zuid-Korea (start: 1u26'20") en Kazachstan (start: 3u37'00"). Bekijk de wedstrijden van de Belgen tegen Zuid-Korea (start: 1u26'20") en Kazachstan (start: 3u37'00")

27-05-2021 27-05-2021.