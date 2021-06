Verstappen na pech in Bakoe: "Soms is dit toch een klotesport"

Een zekere zege en een voorsprong van 14 punten in de WK-stand. Max Verstappen zag het 3 ronden voor het einde in rook opgaan in Bakoe. De Nederlander wees met een beschuldigende vinger naar bandenleverancier Pirelli. "Maar zij zullen wel weer zeggen dat het aan carbondeeltjes op het circuit lag."

Verstappen mocht nog blij zijn dat Hamilton een kapitale blunder beging bij de herstart in Bakoe en zo ook zonder WK-punten eindigde. Maar het kon de Nederlander niet echt opvrolijken. "Natuurlijk baal ik als een stekker", zei hij bij Ziggo Sport. "Het was een gemakkelijke wedstrijd en ik controleerde zonder problemen. Je wilt je banden niet overbelasten en daar lette ik ook op." "De banden voelden heel goed aan. Ik voelde geen vibraties ofzo, dus het is heel raar dat dit gebeurt. Soms is het toch echt een klotesport als zoiets op het einde gebeurt."

Bandenleverancier Pirelli was de gebeten hond voor Verstappen. Het Italiaanse bandenmerk had na de oefensessies op vrijdag de minimumdruk van de achterbanden verhoogd van 19psi naar 20 psi, een extra uitdaging voor de teams om hun bolide in balans te krijgen. Dat er net twee linkerachterbanden klapten op een rechte strook - bij Lance Stroll en bij Verstappen - doet wenkbrauwen fronsen. "Pirelli zal wel weer zeggen dat het aan carbondeeltjes op het circuit lag. Daar kun je moeilijk iets tegenin brengen." "Maar het feit is dat er weer een band is geploft, en niet alleen bij mij, maar ook bij Stroll. Er zal wel nog een duchtig woordje over worden nagekaart en dat is voor Pirelli natuurlijk ook niet leuk."

Red Bull was op weg naar zijn eerste een-tweetje sinds Maleisië 2016. Maar een hardnekkige statistiek bleef overeind door pech: Verstappen stond nog nooit op het podium in Bakoe. "Dit is enorm frustrerend. Uiteindelijk staan we met een beetje geluk nog eerste in het kampioenschap, maar het gat had nog veel groter kunnen zijn. Ik wilde hier graag een gat slaan omdat zij de volgende races op "normale circuits" (lees: geen stratencircuits) sterker zullen zijn." Winnaar Sergio Perez had ploegmaat Verstappen de zege gegund. "Ik heb medelijden met Max", zei de Mexicaan. "Hij reed een geweldige GP en had het verdiend om te winnen."

