Klapband kost Verstappen zekere zege, Hamilton maakt dure fout, Perez juicht wel

In een knotsgekke straatrace in Bakoe heeft Sergio (Perez) zijn tweede zege uit zijn carrière veroverd. Ploegmaat Max Verstappen leek op weg naar zijn 2e overwinning op rij, maar werd genekt door een klapband. Een overijverige Hamilton deed zichzelf de das om bij de herstart en eindigt ook zonder punten.

Na de technische problemen in Monaco kreeg Charles Leclerc een nieuwe kans in Bakoe om op de pole te starten. Maar Ferrari had het een pak moeilijker op het snellere stratencircuit in Azerbeidzjan, dan in de trage bochten in Monaco. Wereldkampioen Lewis Hamilton kon snel profiteren om naar de leiding te springen, en ook voor WK-leider Max Verstappen was Leclerc een vogel voor de kat. De razend spannende titelstrijd kreeg dus meteen een vervolg in Bakoe. Verstappen sloop steeds dichter bij Hamilton, dus besloot Mercedes om de Brit snel naar de pitstraat te roepen voor een bandenwissel. Maar de pitstop van 4,6 seconden liep niet zoals gepland en kostte Hamilton de leiding. Tot overmaat van ramp kwam hij ook achter Sergio Perez terecht. De Mexicaan kon de perfecte ploegmaat spelen voor Verstappen door Hamilton aan het lijntje te houden. Met succes!

Ruim verslag van de GP Formule 1 van Azerbeidzjan

Crash Stroll zorgt weer voor spanning

Alleen een crash kon Max Verstappen nog dwarsbomen... En wat krijgen we dan? Een zware crash. Lance Stroll, die tactisch aan een sterke race bezig was, zag zijn linkerachterband het begeven op het rechte stuk. Met een stevige impact vloog hij in de muur.



De tussenkomst van de safety car kostte Max Verstappen zijn voorsprong, maar ook de herstart overleefde de Nederlander probleemloos. Opnieuw kon hij op Perez rekenen om Hamilton op te houden.

Crash Verstappen, crash Hamilton

Drie ronden voor het einde kon Max Verstappen zijn voorsprong van 14 punten al ruiken in de WK-stand, toen ook zijn linkerachterband hem in de steek liet. Een zekere zege ging in rook op. Gefrustreerd trapte Verstappen nog na naar zijn bolide (en Pirelli?).



Alle bolides werden naar de pitstraat geroepen om het circuit op te ruimen. Na een oponthoud van ruim 20 minuten en met verse zachte banden was alles klaar voor een razend spannende sprintrace om de overwinning. Met rokende banden verscheen Lewis Hamilton weer aan de start, maar hij was misschien te ijverig om Sergio Perez nog bij de lurven te vatten. Na een blitzstart blokkeerde de wereldkampioen in de eerste bocht en ging hij rechtdoor. Weg 1e plek, weg 2e plek, weg WK-punten. Verstappen blijft ondanks de pech aan de leiding in de WK-stand en kon met een (zure) glimlach naar de podiumceremonie van Perez kijken. Een uitmuntende Sebastian Vettel (Aston Martin) en Pierre Gasly (AlphaTauri) mochten meegenieten op het podium.