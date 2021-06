Na 565 dagen opnieuw Rode Duivel: Eden Hazard valt in 81e minuut in tegen Kroatië

Om u een idee te geven: van een coronacrisis was er nog geen sprake. Voor vanavond was het van 19 november 2019 geleden dat Eden Hazard nog in actie kwam voor de Rode Duivels. Een EK-kwalificatiematch tegen Cyprus.

Nadien ontbrak Hazard meestal in de selectie van de Duivels door blessures. In september vorig jaar was de speler van Real Madrid er wel bij, maar kwam hij niet van de bank.