Bokser Victor Schelstraete sneuvelt snel in olympisch kwalificatietoernooi

Vorig jaar werd het bokstoernooi in maart in Londen georganiseerd bij het begin van de coronapandemie. Het toernooi werd toen in allerijl stilgelegd. Dit weekend volgt het herexamen in Parijs, maar de Belgische rapporten hebben nog geen uitschieters opgeleverd.

Gentenaar Victor Schelstraete (25) verloor in de 1/8e finales in de categorie tot 91 kilogram van een 21-jarige Griek. Vrijdagavond verloor ook leeftijdsgenoot Ziad El Mohor (-81 kilogram) zijn 1/8e finale.

Lancelot Proto de la Chapellle, 22 jaar, mag nog een kaarsje laten branden. Hij liep wel een blessure op, maar hoopt zondagnamiddag zijn olympische route te hervatten in de kwartfinales.

Abdekader Wahabi is voorlopig (?) de laatste Belgische vertegenwoordiger in het boksen op de Spelen. Hij deed dat in Barcelona 1992.