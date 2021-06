Wanneer krijgt Witsel groen licht voor het EK? "Als hij op 11 juni met de groep traint"

Roberto Martinez kreeg vanmiddag ook vragen over zijn andere zorgenkinderen: Eden Hazard en Kevin De Bruyne.

De bondscoach over Hazard: "Ik verwacht hem zondag niet in de basis tegen Kroatië. En als hij niet speelt, hebben we nog een kleine week om hem fit te krijgen. Eden kan ook op zijn talent teren en groeien in het toernooi. Daar heeft hij de nodige ervaring voor. Belangrijk is dat hij zich amuseert."



De bondscoach over De Bruyne: "Zijn situatie is onveranderd. Over hem kan ik geen update geven."

Zondag oefenen de Rode Duivels tegen vicewereldkampioen Kroatië. Daarna maken ze zich op voor hun eerste EK-match: volgnde weekn zaterdag in en tegen Rusland.