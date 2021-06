Martinez breekt lans voor defensie: "Ze staan symbool voor een tijdperk in het Belgische voetbal"

15:10 15 uur 10. Henry sluit dinsdag aan. Martinez begint zijn persconferentie zoals hij die begon: door een nieuwsje te delen. "Thierry henry sluit dinsdag aan en is vervolgens voor de rest van het toernooi bij ons. (lacht) Het is eigenlijk alsof hij nooit is weggeweest." . Henry sluit dinsdag aan Martinez begint zijn persconferentie zoals hij die begon: door een nieuwsje te delen. "Thierry henry sluit dinsdag aan en is vervolgens voor de rest van het toernooi bij ons. (lacht) Het is eigenlijk alsof hij nooit is weggeweest."

15:04 15 uur 04. Martinez looft defensie: "Ze zijn uniek". Analisten stellen zich soms vragen over de betrouwbaarheid van de Belgische defensie. Het te verwachten trio Vermaelen - Vertonghen - Alderweireld is namelijk al even de dertig voorbij. "Maar we moeten onthouden dat die 3 verdedigers een tijdperk van het Belgische voetbal kenmerken. Jonge spelers kijken op naar hen en leren enorm veel bij. We moeten er meer van genieten dan hun fouten eruit te lichten. Ik vind het net een voordeel dat ze zo ervaren zijn. Geen enkele spelers kan alles: scoren, dribbelen, tackelen... Je moet jezelf onderscheiden waar je goed in bent."

15:02 15 uur 02. "Dit Kroatië is beter dan in WK-finale van 3 jaar geleden". 3 jaar geleden stond Kroatië nog in de WK-finale tegen Frankrijk. Wat is er veranderd sinds toen? "Ik denk dat ze zelfs sterker zijn geworden", verrast Martinez. "Wat er veranderd is, is de perceptie rond de ploeg. Tegenstanders behandelen ze nu als het team dat in de WK-finale stond. Maar als je ze goed analyseert, is de ploeg beter geworden."

14:58 14 uur 58. Eden is gelukkig. Nu is het zaak om vertrouwen op te bouwen. Sessie per sessie en match per match. Roberto Martinez.

14:52 14 uur 52. Over Hazard: "Fysiek en medisch is hij klaar". Nog een andere Duivel waar vraagtekens achter de naam staan is Eden Hazard. "Hij heeft gisteren op training heel goed gewerkt", aldus Martinez. "Ik voel dat hij fit is voor morgen. Maar op dit moment is het nog onduidelijk wanneer we hem in de wedstrijd brengen. Ik denk niet dat hij zal starten, maar wellicht wel de match beëindigen. Fysiek en medisch is hij klaar."



14:49 14 uur 49. Martinez over Kroatië: "Een heel competitief team". "We moeten morgen tonen dat we een stap zetten in onze voorbereiding. Griekenland was noodzakelijke match in vele aspecten. Morgen treffen we een ander soort team. Een heel competitieve ploeg, die 2e eindigde op WK. Met enorm veel kwaliteit op het middenveld en snelheid. Het wordt een goede wedstrijd om de scherpte en concentratie aan te scherpen."

14:41 14 uur 41. "Misschien kan Kevin zonder bescherming spelen". Martinez geeft verdere toelichting bij de ingreep bij De Bruyne: "Het was een operatie om de structuur van de oogkas op lange termijn veilig te stellen, zodat er later geen "issues" optreden. Maar het gaat nu goed met hem. Hij kan niet wachten om opnieuw op het veld te staan. Het is overigens geen operatie, die maar 20 minuten duurde, waar je lang van moet herstellen. Integendeel. Daardoor zal hij wellicht zonder bescherming kunnen spelen."

14:39 14 uur 39. Martinez: "De Bruyne onderging vandaag operatie, maar sluit maandag aan". Het is de beurt aan Roberto Martinez. Die opent zijn persconferentie meteen met nieuws. "Na een evaluatie gisteren bleek dat Kevin De Bruyne een operatie moest ondergaan voor zijn blessures. Die vond vandaag plaats en verliep goed. Hij sluit maandag aan bij de groep zoals voorzien was."

14:35 14 uur 35. "Het ergste scenario is dat ik Martinez nergens als coach zou hebben". Een journalist vraagt wat Alderweireld ervan zou vinden mocht bondscoach Roberto Martinez naar Tottenham getrokken zijn. "Ik kan alleen ongelofelijke dingen zeggen over hem. (lacht) Het ergste zou zijn dat de bondscoach niet naar Tottenham zou komen én niet bij de nationale ploeg aanwezig was. Ik ben sowieso blij als hij één van de twee doet."

14:34 14 uur 34. Over de laatste test tegen Kroatië. "Kroatië is een toptegenstander", oordeelt Alderweireld."Ze hebben de voorbije jaren uitstekende resultaten neergezet. Het is een ervaren groep. Ons spel zal beter moeten zijn dan tegen Griekenland. Er zal kwaliteit getoond moeten worden op het veld."

14:31 14 uur 31. Is de verdediging van de Duivels beter dan 3 jaar geleden? "De naam van Vincent Kompany komt vaak terug - hij is er nu niet meer bij. Maar we speelden veel meer matchen zonder Vincent dan met hem. We hebben sowieso een stukje ervaring gewonnen. Waardoor we niet panikeren als het iets minder gaat, maar ook niet vooraan de stoet staan als het goed gaat."

14:26 14 uur 26. "Als team moeten we beter staan op sommige momenten". Wat zijn nog de werkpunten voor de Rode Duivels één week voor het EK? "De balcirculatie is nog niet goed genoeg", vindt Alderweireld. "We slikten ook een doelpunt op een stilstaande fase. Daarnaast moeten we als team soms ook beter staan op sommige momenten."

14:23 14 uur 23. "Voel me steeds beter na corona-vaccin". De klassieke openingsvraag: hoe voelt Toby Alderweireld zich? "Ik heb het seizoen goed afgesloten met Tottenham. Dan had ik even rust en heb ik het corona-vaccin genomen. De eerste dagen waren wat onwennig, omdat je niet weet hoe je je gaat voelen, maar een week later begin ik me steeds beter te voelen."

14:16 14 uur 16. Toby Alderweireld neemt als eerste het woord. De persconferentie kan - met enige vertraging - beginnen. Toby Alderweireld neemt als eerste het woord.

13:52 Nog even nagenieten van de heerlijke openingsgoal van de Rode Duivels tegen Griekenland. Morgen nog eens herhalen tegen Kroatië? 13 uur 52. Nog even nagenieten van de heerlijke openingsgoal van de Rode Duivels tegen Griekenland. Morgen nog eens herhalen tegen Kroatië? Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1401129876518801408

12:31 12 uur 31. Roberto Martinez en Toby Alderweireld staan straks pers te woord. Begint u ook al af te tellen? Over exact één week beginnen de Rode Duivels aan het EK tegen Rusland. Morgen staat de laatste grote test op het programma tegen vice-wereldkampioen Kroatië. Roberto Martinez en Toby Alderweireld blikken om 14u15 vooruit. Straks kunt u hier alles live volgen.

05-06-2021

17:05 17 uur 05. Roberto Martinez over zijn geblesseerde internationals:. Eden Hazard: "Ik verwacht hem zondag niet in de basis tegen Kroatië. En als hij niet speelt, hebben we nog een kleine week om hem fit te krijgen. Eden kan ook op zijn talent teren en groeien in het toernooi. Daar heeft hij de nodige ervaring voor. Belangrijk is dat hij zich amuseert." Kevin De Bruyne: "Zijn situatie is onveranderd. Over hem kan ik geen update geven." Axel Witsel: "Op vrijdag 11 juni (een dag voor de EK-match tegen Rusland, red.) verwachten we dat hij met de groep kan meetrainen. Dan krijgt Axel groen licht voor het toernooi. Ik heb geen glazen bol, maar ik vind het wel realistisch. Het ziet er goed uit.

Kevin De Bruyne: "Zijn situatie is onveranderd. Over hem kan ik geen update geven."

Axel Witsel: "Op vrijdag 11 juni (een dag voor de EK-match tegen Rusland, red.) verwachten we dat hij met de groep kan meetrainen. Dan krijgt Axel groen licht voor het toernooi. Ik heb geen glazen bol, maar ik vind het wel realistisch. Het ziet er goed uit.

17:04 17 uur 04. De hamvraag in het basiskamp van de Rode Duivels: haalt Axel Witsel het EK?