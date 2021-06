"Denk dat bondscoach na gisteren nog meer naar een fitte Witsel verlangt"

De Rode Duivels hebben met een experimenteel elftal niet kunnen overtuigen tegen Griekenland en dat een week voor de start van het EK. "Als je doelman tegen de nummer 51 van de wereld de absolute uitblinker is, dan is dat vreemd", zegt Sporza-voetbalcommentator Peter Vandenbempt.

Het was een slechte oefenwedstrijd. Zo simpel is het. Zonder de intensiteit die nodig is om zelfs dit soort matchen te winnen, tegen de nummer 51 van de wereld. Er werd gespeeld als een vriendschappelijke wedstrijd en dat volstaat natuurlijk niet. Het halfuur voor de rust was van een redelijk goed niveau, maar de start was wel zeer zwak. Dat is vreemd als je weet dat er een paar jongens zijn die misschien nog punten kunnen scoren in de laatste rechte lijn naar het EK, om eventueel een vervanger te zijn. Het vervolg was wel best oké, met een Carrasco die niet kan verstoppen dat hij in een bloedvorm zit. Hij is kampioen geworden in Spanje en dat heeft hij meegebracht.

De 2e helft was wel een draak van een wedstrijd. De invallers hebben niets bijgebracht. Peter Vandenbempt

Ik vond de wisselwerking tussen Carrasco en Thorgan Hazard, die steeds meer overtuigt vanaf de linkerkant, sterk. Ook de wisselwerking tussen Doku en Meunier was best oké. Daar zaten een paar goeie aanvallen bij. Het was een betere Meunier dan ik de laatste paar interlands gezien heb, maar ik vrees dat hij nog te ver van zijn beste niveau zit om een concurrent te kunnen zijn voor Castagne. Praet was alomtegenwoordig. Hij heeft veel gelopen en gewerkt, goed aangesloten en aardige dingen laten zien aan de bal. Dat was ook veelbelovend. De 2e helft was wel een draak van een wedstrijd. De invallers hebben niets bijgebracht. Als je doelman tegen de nummer 51 van de wereld de absolute uitblinker is, dan is dat vreemd. Er waren wel 7 titularissen niet bij. Dat is zelfs tegen de Grieken toch een beetje te veel.

Simon Mignolet stond in doel tegen Griekenland.

Een overtuigende prestatie tegen Kroatië zou helpen

De grote zorgen die toch al een jaar geformuleerd worden over de defensie en over het defensieve werk zonder Axel Witsel zijn niet verdwenen. De verdediging werd vaak blootgesteld en was zeer kwetsbaar.

Toby Alderweireld heeft een heel moeilijk seizoen gehad in Engeland en kan dat niet verstoppen tijdens interlands. Hij speelde slordig in, wat in principe toch een van zijn kwaliteiten is. Ook Denayer werd een paar keer simpel uitgespeeld. De conclusie - en dat is niks nieuws - is dat we op het EK de allerbeste versie nodig hebben van Alderweireld en ook van Vertonghen en Vermaelen, die gisteren rust kregen.

Ik denk dat de bondscoach na gisteren nog meer verlangt naar een fitte Axel Witsel. Peter Vandenbempt

Een overtuigende prestatie tegen vicewereldkampioen Kroatië komende zondag zou helpen. Ik denk dat de bondscoach na gisteren nog meer verlangt naar een fitte Axel Witsel, als dat mogelijk is. Praet en Dendoncker deden echt hun best en werkten hard. In de communicatie was Dendoncker wel wat onwennig. Hij is geen Axel Witsel, die wereldtop is op zijn positie. Witsel heeft rust aan de bal en loopt slim. Dendoncker heeft ook veel gelopen, maar niet altijd even slim. Als het mirakel Witsel zich kan voltrekken, dan heeft de bondscoach daar een nog grotere kaars voor gebrand dan voorheen.

"Graag een overtuigende prestatie tegen Kroatië"