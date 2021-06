Duivelse beloften beginnen aan weg naar EK 2023 met zege in Kazachstan

De vorige kwalificatiecampagne draaide voor de Duivelse beloften uit op een teleurstelling en dus was bondscoach Mathijssen gebrand op een goeie start in deze nieuwe campagne. In Kazachstan begon zijn groep er goed aan met een paar uitstekende kansen, maar de eerste goal viel pas net voor het halfuur.

Sardella zorgde voor de openingsgoal op aangeven van Siquet. Ook Verschaeren en De Ketelaere zorgden nog voor doelgevaar, maar de bal ging er niet in. Dat gebrek aan efficiëntie brak hen voor de pauze bijna zuur op. Zhumabek maakte gelijk, maar op slag van rust nam België het commando toch weer over. Het was kapitein Onana die de vrijschop van Verschaeren in doel kon werken.

Na de pauze moest Vandevoordt nog een keer alert zijn, maar na de 1-3 van Openda een kwartier voor tijd had België zijn schaapjes op het droge.

De volgende kwalificatiewedstrijd staat pas over drie maanden op het programma. Op 3 september gaat de ploeg van Jacky Mathijssen op bezoek bij Turkije.