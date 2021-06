Ann Wauters ontbreekt in EK-selectie: "Ze bereidt zich individueel voor op Spelen"

De Belgian Cats bereiden zich momenteel voor op het EK dat van 17 tot 27 juni plaatsvindt in Straatsburg en Valencia. Voor het eerst sinds 2016 zal Ann Wauters geen deel uitmaken van de nationale ploeg.



“Na overleg met de sportieve staff en Ann zelf, hebben we beslist om haar niet te selecteren voor het EK”, verklaart bondscoach Philip Mestdagh. “De bedoeling blijft wel om Ann aan de hand van een individueel programma verder voor te bereiden richting de Olympische Spelen in Tokio."



“De keuze om Ann niet mee te nemen was geen eenvoudige beslissing", vertelt Mestdagh. “Het zware programma deze zomer zorgt ervoor dat we de workload van al onze speelsters nauwkeurig in de gaten houden. We hebben hoge ambities en dan zijn details uiterst belangrijk. Ook dit was een factor in het beslissingsproces. De rol van Ann als kapitein zal nu door andere speelsters moeten ingevuld worden.”