Beloftewereldkampioen Pim Ronhaar trekt naar Baloise Trek Lions

Begin dit jaar kroonde Pim Ronhaar zich in het zand van Oostende tot wereldkampioen bij de beloften. Hij klopte er Ryan Kamp en Timo Kielich. Hij trekt nu de deur dicht bij de ploeg van Jurgen Mettepenningen en kiest voor Baloise Trek Lions.

Ronhaar begint komende herfst aan zijn derde jaar als U23-renner. Hij is naast Thibau Nys, Ward Huybs en Shirin van Anrooij de vierde belofte bij Baloise Trek Lions. Zaterdag debuteert hij voor zijn nieuwe ploeg in Dwars door het Hageland. De week erna volgt de Baloise Belgium Tour.

"Het was niet makkelijk om afgelopen seizoen tussen de profs te rijden", zegt Ronhaar. "Een uitschieter tussen de elite was voor mij de loodzware cross in Dendermonde, waarin ik als achtste finishte. Dat soort zware parcoursen, zoals ook de Koppenberg of Overijse, liggen me wel."

"Ook in het zand kan ik goed uit de voeten. De kers op de taart van vorig seizoen zette ik in het zand van Oostende met de wereldtitel bij de beloften. Ik hoop allereerst dat ik komende winter beloftenwedstrijden in de regenboogtrui kan afwerken."

"Dat in combinatie met een aantal elitewedstrijden. Uiteraard zijn de kampioenschappen altijd een doel, maar ik wil eerst en vooral genieten van mijn regenboogtrui."

Ronhaar had nog een contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal, maar beide teams zijn na een financieel compromis overeengekomen om het lopende contract stop te zetten. "We wensen Pim veel geluk", klinkt het bij zijn oude werkgever.