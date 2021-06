VIDEO: Dag moeder! Het werelddoelpunt van Vercauteren op Euro 1984

Euro 1984 was misschien wel het EK dat de Rode Duivels hadden moeten winnen. Een omkoopzaak van Standard besliste er anders over. Het verhinderde Frank Vercauteren niet om te schitteren met een werelddoelpunt. "Een van die mooiste die ik gemaakt heb", getuigt hij in het Canvas-programma Het EK van de Duivels.