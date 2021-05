NBA: Frustrerende nacht voor Lakers, Celtics-fan gooit flesje naar Irving

In de NBA zijn de Phoenix Suns weer langszij gekomen in hun play-offs-serie tegen de LA Lakers. Ook de LA Clippers hingen de bordjes opnieuw gelijk tegen Dallas. In het Oosten staan de Brooklyn Nets en de Atlanta Hawks op één zege van de volgende ronde. En in Boston kreeg een supporter een levenslang stadionverbod.

De Phoenix Suns, de nummer 2 van de Western Conference, hadden hun eerste match tegen de LA Lakers gewonnen, maar moesten daarna 2x op rij de wet van de sterkste ondergaan. In de 4e confrontatie tapten de Suns opnieuw uit een ander vaatje. Danzij een sterke collectieve prestatie wonnen de bezoekers met 92-100 in LA. LeBron James was goed voor 25 punten en 12 rebounds, maar vond te weinig steun na het uitvallen van ploegmaat Anthony Davis. Davis kwam in de 2e helft niet meer in actie door een liesblessure. Het is voorlopig afwachten hoe ernstig die blessure precies is.

LA Clippers winnen opnieuw in Dallas

Ook in de Western Conference hebben de LA Clippers zich langszij geknokt in hun serie tegen Dallas. De Mavericks wonnen de eerste twee wedstrijden in LA, zondag wonnen de Clippers voor de 2e keer op rij in Dallas: 81-106. Dallas-speler Luka Doncic, die onhoudbaar was in de eerste twee matchen, ondervond duidelijk hinder van een nekblessure en maakte "maar" 19 punten. De jonge Sloveen wilde zich evenwel niet verschuilen achter zijn blessure. "Ik speelde gewoon heel slecht", luidde het na afloop. Bij de Clippers was Kawhi Leonard de beste man op het veld met 29 punten en 10 rebounds. Paul George deed ook zijn duit in het zakje met 20 punten. Woensdag staan de twee teams opnieuw tegenover elkaar, dan in Los Angeles.

Atlanta en Brooklyn kunnen volgende ronde al ruiken

In de Eastern Conference zijn Atlanta en Brooklyn goed op weg naar de volgende ronde. Atlanta was in eigen huis een maatje te groot voor New York (113-96), terwijl de Brooklyn Nets overtuigend gingen winnen in Boston: 126-141. Bij Brooklyn was het trio Durant-Harden-Irving samen goed voor 104 punten. Harden was ook de assistkoning met 18 beslissende passes. De zaal in Boston was voor het eerst sinds de coronapandemie nog eens volledig gevuld. Voor één fan van de Celtics was het meteen ook zijn laatste match. Hij werd verwijderd uit de zaal nadat hij een flesje naar Kyrie Irving gegooid had en kreeg prompt een levenslang stadionverbod.

Wij zijn geen dieren, we zitten niet in het circus. Toon als fan een beetje respect voor de sport. Kevin Durant

"Ik weet dat iedereen 1,5 jaar thuis heeft gezeten, mensen zijn daardoor gespannen", reageerde ploegmaat Kevin Durant op het incident.

"Maar als je naar zulke wedstrijden gaat, moet je beseffen: deze mannen zijn ook gewoon mensen. We zijn geen dieren, we zitten niet in het circus. Als je naar een wedstrijd komt, draait het niet alleen om jou als fan. Toon een beetje respect voor de sport."

"De mensen in Boston zijn waarschijnlijk nog steeds boos op Kyrie (Irving heeft een verleden bij de Celtics, red), maar dat is geen reden om zo kinderachtig te doen. Hopelijk hoeven we hier dit jaar niet meer terug te komen."

De hoogtepunten van zondag:

De uitslagen van zondag:

Boston - Brooklyn 126-141

Atlanta - New York 113-96





Dallas - LA Clippers 81-106

LA Lakers - Phoenix 92-100