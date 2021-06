Met 72 in een Rode Duivels-bubbel: hoe werkt dat? En wie zit er allemaal in?

Hoe werkt de EK-bubbel van de Rode Duivels?

"In de bubbel voor dit EK proberen we een veilige omgeving te creëren voor de staf en de spelers. Het is de bedoeling om niet in contact te komen met de buitenwereld. En als dat toch het geval is, moet het op een veilige manier gebeuren." "Toen de technische staf hier zondag is aangekomen, werd iedereen meteen getest en geïsoleerd. Met de spelers werd hetzelfde scenario gevolgd." "Een echte bubbel is het trouwens niet. Want zodra de spelers negatief getest zijn, mogen ze zich vrij bewegen in het hotel. Iedereen moet wel verplicht een mondmasker dragen. En ook aan de eettafel moet de anderhalve meter afstand gerespecteerd worden."

Moeten de spelers in quarantaine na een verplaatsing?

"Nee, want de UEFA heeft speciale reiscorridors opgezet voor dit EK. Alle ploegen mogen vrij reizen in Europa zonder de quarantaineregels te volgen. In Denemarken, bijvoorbeeld, moeten reizigers normaal 4 dagen in quarantaine. Maar de deelnemers aan dit EK mogen gewoon de dag voor de wedstrijd arriveren." "Dat alles uiteraard op voorwaarde dat alle regels opgelegd door de UEFA strikt nageleefd worden. Daar worden ook controles op gedaan."

De Rode Duivels hoeven niet in quarantaine na een vliegtuigreis.

Hoe vaak wordt iedereen getest?

"Elke maandag, woensdag en zaterdag staan er tests gepland. Gemiddeld om de 2 dagen dus."

Mogen familieleden, net zoals op vorige grote toernooien, op bezoek komen?

"Dat is nu jammer genoeg niet mogelijk. Er mag geen fysiek contact zijn met mensen van buiten de bubbel. Ik begrijp dat dat voor veel spelers zwaar zal zijn - zeker voor de jonge papa's." "Maar we hebben een strategie uitgewerkt om de spelers mentaal zo fris mogelijk te houden. Dat doen we op verschillende manieren. Bijvoorbeeld door te variëren in locaties, voeding en allerlei zaken te organiseren. Al begrijpen we dat niets een knuffel van je echtgenote of kinderen kan vervangen."

Dries Mertens zal vrouwlief Kat Kerkhofs een tijdje moeten missen.

Hoe groot is de bubbel?

De bubbel van de Rode Duivels voor dit EK telt in totaal 72 personen. Eerst en vooral de 26 spelers uit de selectie, plus momenteel ook nog de 3 "reserves". Daarnaast bestaat de technische staf uit 10 leden. En is er ook nog een ruime medische omkadering van 13 personen. Tot slot zijn er nog 20 leden uit de omkadering die de Rode Duivels aan de EK-titel moeten helpen. Van 5 koks tot een uitgebreide communicatiecel. Bekijk onder de foto de samenstelling van de volledige bubbel van de nationale ploeg voor het EK.

Thierry Henry is een van de 10 leden in de technische staf van Roberto Martinez.

Spelersgroep: 29 leden

Thibaut Courtois Simon Mignolet Matz Sels Dedryck Boyata Jason Denayer Jan Vertonghen Toby Alderweireld Thomas Vermaelen Axel Witsel Youri Tielemans Leander Dendoncker Kevin De Bruyne Hans Vanaken Dennis Praet Thomas Meunier Yannick Carrasco Thorgan Hazard Timothy Castagne Nacer Chadli Eden Hazard Romelu Lukaku Michy Batshuayi Christian Benteke Dries Mertens Jérémy Doku Leandro Trossard Sambi Lokonga (reserve) Zinho Vanheusden (reserve) Brandon Mechele (reserve)

Technische staf: 10 leden

Roberto Martinez - Hoofdcoach

Shaun Maloney - T2

Thierry Henry - T3

Richard Evans - Physical coach

Erwin Lemmens - Goalkeeper coach

Inaki Vergara - Goalkeeper coach

Luke Benstead - Performance analyst

Yannick Euvrard - Performance and data analyst

Stijn Campo - Performance Analyst

Jesus Seba Hernández - Head scout

Medische staf: 13 leden

Geert Declercq - Dokter

Kristof Sas - Dokter

Lieven Maesschalck - Rehabilitation coach

Geert Neyrinck - Fysiotherapeut

Bert Driesen - Fysiotherapeut

Johan Gerets - Strength and conditioning

Dirk Nachtergaele - Masseur

Eddy Pepels - Masseur

Milan D’hoe - Masseur

Franky De Buyst - Masseur

Philippe Rosier - Health & performance manager Nicolas Paraskevopulos - Nutritionist

Laurent Bannock - Nutritionist



Omkadering: 20 leden