"Oppassen om Henry al te bombarderen tot potentiële opvolger van Martinez"

Hij gaf heel veel nuttige tips en hij was ook iemand naar wie zelfs de grootste spelers bij de Duivels opkeken. Ze hadden vaak nog een poster van hem op hun kamer gehangen destijds. En dus was het zeker een toegevoegde waarde om daarbij te zijn.

Thierry Henry had niks om handen en ik kan mij voorstellen dat die succesformule van 2018 wel een keer herhaald wil worden. Roberto Martinez heeft na dat WK met Henry en ook Graeme Jones eigenlijk twee van zijn assistenten zien vertrekken. Enkel Shaun Maloney was gebleven.

Ik zou nog even voorzichtig zijn om Henry te bombarderen tot een potentiële opvolger van Martinez. Zijn trainerscarrière als T1 is toch niet geweldig op gang gekomen.

En er wordt al een beetje gespind dat het misschien al wel het voorbereiden is van de toekomst. Want er wordt nu toch vaak gespeculeerd over het vertrek van Roberto Martinez na het EK. Misschien is het wel al een soort voorbereiding om nadien Thierry Henry het te laten overnemen.



Daar zou ik nu wel mee oppassen, want Henry vertrok dus na het WK om hoofdtrainer te worden bij Monaco. Een succes was dat niet, na drie maanden werd hij ontslagen. Daarna is hij naar Canada vertrokken, om in de MLS Montréal te gaan coachen en daar heeft hij ook veel meer dan de helft van zijn wedstrijden verloren.



Dus om nu te zeggen dat de trainerscarrière van Thierry Henry als T1 geweldig op gang is gekomen: dat nu ook weer niet. Ik zou dus toch nog even voorzichtig zijn om hem dan maar te bombarderen tot een potentiële opvolger van Martinez.



Maar goed, nu voor dit EK kan hij wel opnieuw die rol spelen als vertrouwenspersoon voor de Rode Duivels, als man die het allemaal heeft meegemaakt.