Thierry Henry keert terug bij Rode Duivels: "Eer om gevraagd te worden"

Dat werd geen succes en na een pauze probeerde hij zijn trainerscarrière te herlanceren in de MLS. Maar tijdens de coronaperiode besliste Henry om opnieuw dichter bij zijn familie te gaan wonen. Hij was dus vrij en komt de Duivels de volgende weken met woord en daad bijstaan.

De Fransman was eerder al T3 en T2 bij de Duivels onder de huidige bondscoach, maar enkele maanden na het WK van 2018 in Rusland verliet Henry de Belgische ploeg om trainer te worden van AS Monaco.

In de selectie van Roberto Martinez zaten weinig verrassingen, maar een dag voor de start van de voorbereiding in Tubeke schudt de bondscoach toch nog een wit konijn uit zijn hoge hoed: Thierry Henry keert terug in de technische staf.

"Het is een eer en een privilege om door Roberto Martinez en de andere stafleden om hulp gevraagd te worden voor het komende EK", zegt Henry.



"Het is een voortzetting van een verhaal dat nog niet ten einde was. We zullen er alles aan doen om het verhaal met succes af te ronden."

Roberto Martinez is in zijn nopjes met de terugkeer van Henry. "We zijn opgetogen dat Thierry kan aansluiten voor dit EK. Zijn toernooi-ervaring en kennis van het internationale voetbal vormen een grote toegevoegde waarde voor onze staf", zegt de bondscoach.

"Thierry kent bijna elke speler en staflid persoonlijk. Het voelt heel natuurlijk aan dat we het verhaal dat begon tijdens de vorige WK-kwalificatie en eindigde met een bronzen toernooi in 2018 nu kunnen voortzetten."



Henry is tijdens het Europese kampioenschap de T3 van de nationale ploeg. De 38-jarige Schot Shaun Maloney is als T2 de eerste assistent van de bondscoach.