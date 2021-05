Quartararo is steviger leider en draagt zege in Italië op aan Dupasquier

Francesco Bagnaia, voor deze race de nummer 2 in het klassement, crashte al erg vroeg in de rase samen met Marc Marquez. Voor Quartararo was het dus een gouden kans om zijn leidersplaats te verstevigen en die kans liet hij niet liggen op zijn Yamaha.

Het spektakel in de Grote Prijs werd wel overschaduwd door het overlijden van Moto3-rijder Dupasquier. "Dit was een vreemde dag", vertelde ook Quartararo achteraf. Hij wees naar de hemel toen hij over de finish reed en pinkte een traantje weg.

"Ik win hier wel, maar we zijn een van onze vrienden kwijt."