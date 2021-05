Officieel: Brian Priske volgt Frank Vercauteren op als coach van Antwerp

De 44-jarige Brian Priske is geen onbekende voor het Belgische voetbal. Als speler verdedigde hij in ons land de kleuren van Racing Genk en Club Brugge.

Na zijn actieve carrière werd hij assistent-coach bij de Deense topclub Midtjylland, waar hij sinds 2019 hoofdtrainer was. In zijn eerste seizoen als coach loodste hij de club meteen naar de titel. Afgelopen seizoen moest Midtjylland vrede nemen met de tweede plaats, na kampioen Brondby.

Bij Antwerp neemt Priske het roer over van Frank Vercauteren, die op de Bosuil een contract had tot het einde van het seizoen. Vercauteren loodste Antwerp naar de 3e plaats in de Jupiler Pro League en pakte zo een ticket voor de laatste voorrondes van de Europa League.

"Brian Priske overtuigde de club niet alleen met de resultaten die hij de laatste twee seizoenen als trainer behaalde, maar vooral ook met de passie en de gedrevenheid die hij uitstraalt en zeker met de ambitie die deze coach koestert om modern topvoetbal te brengen", klinkt het bij Antwerp.

"Een extra pluspunt is dat Priske onze competitie goed kent en tijdens de gesprekken een bijzonder sterk inzicht in en kennis van onze spelersgroep toonde."



Priske wordt volgende week voorgesteld aan de pers. De Deen zal zijn technische staf in overleg met de club invullen.