Delegatieleider relativeert noodtoestand in Tokio: "Niet bang zijn voor woord"

De Belgische atleten hebben verzamelen geblazen in het Portugese Rio Maior, waar het Belgisch Olympisch Comité (BOIC) een hecht olympisch team wil smeden. Aan het coronavirus proberen ze niet te veel te denken.

"Er zijn wel vragen over het virus, maar we verliezen de prestaties niet uit het oog", zegt Belgisch delegatieleider Olav Spahl. "De meeste atleten gaan daar ook gezond mee om. En ook wij gaan all-in. Zoals een atleet elke dag traint, werken wij elke dag in de veronderstelling dat de Spelen doorgaan."

Dat de noodtoestand in Tokio weer met een maand is verlengd, baart Spahl geen zorgen. "Noodtoestand is een hard woord, maar het is minder dan de maatregelen die wij in België hebben gehad. De horeca is niet gesloten, er is geen avondklok..."

"Je mag niet bang zijn voor het woord noodtoestand. Je moet de maatregelen en besmettingscijfers bekijken in verhouding met wat wij hebben meegemaakt. Bovendien moeten wij niet beslissen of de Spelen doorgaan of niet."

"In Japan vrezen ze gewoon dat het coronavirus weer op het eiland komt, of een mutatie ervan. We moeten daar respect voor hebben en ons gedrag aanpassen aan de gevoeligheden in Japan."