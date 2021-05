Amerikaanse miljardair telt recordbedrag neer voor Kobe Bryant-shirt

3,02 miljoen euro. Dat is het bedrag dat miljardair Bob Duggan neertelde om het shirt van de betreurde basketballegende Kobe Bryant te bemachtigen. Meteen ook het grootste bedrag ooit dat onder de hamer ging voor een basketbalshirt.

Het shirt werd door Bryant gedragen in het seizoen 1996-1997, zijn eerste in de NBA. Het startbod bedroeg 100.000 dollar, nadien werd er 50 keer op het shirt geboden vooraleer miljardair en ondernemer Bob Duggan ermee aan de haal ging. Mogelijk is het ook het eerste shirt ooit dat "Black Mamba" droeg bij de Lakers.





Kobe Bryant speelde zijn hele carrière voor de LA Lakers. In januari vorig jaar kwam hij om het leven tijdens een helikoptercrash, toen hij samen met zijn dochter Gianna op weg was naar een basketbalwedstrijd ten noorden van Los Angeles.