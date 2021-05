Hoe stop je een penalty? Glenn Verbauwhede deelt geheimen: "Zwaaien als een pipo helpt niet"

Spreek gerust van een elfmeter-trauma. Gisteravond was David De Gea voor de 40e (!) keer op rij kansloos tegenover een strafschop. Het maakte van de Spaanse doelman de grote schlemiel in de Europa League-finale. SOS Glenn Verbauwhede, ooit penalty-expert in onze competitie.

Hij weet alles nog uit het hoofd: wie de penalty trapte, in welke hoek en of de bal erin ging. Glenn Verbauwhede somt moeiteloos de strafschoppen op die hij tijdens zijn carrière te verwerken kreeg. "In België had ik een hoog reddingspercentage. En bijna altijd zat ik in de juiste hoek." Het kon gisteravond niet gezegd worden van de doelmannen in de Europa League-finale. 22 stuks getrapt, amper eentje gestopt. Zeker voor United-doelman David De Gea was het een triest dieptepunt. De Spanjaard kon al 40 keer op rij geen strafschop stoppen.

Welke tips kan Verbauwhede zijn collega-keeper geven?

Het geheime boekje

Eerst en vooral: een goede voorbereiding is alles, volgens Verbauwhede. "Mensen zagen me vroeger misschien als een bon-vivant, maar ik was meer bezig met mijn beroep dan vele dachten", vertelt de ex-doelman van onder meer Club Brugge, Westerlo en Kortrijk. "Zo werkte ik samen met de Universiteit van Gent. Aan analyses om te zien welk type bal het meeste afzwenkte, maar ook over strafschoppen."

"Wat is het percentage dat een rechtsvoetige ook rechts van de doelman trapt? Hoeveel gaan er door het midden? En als een speler met de binnenkant van de voet schiet: op wat moet je dan letten? Ik was daar allemaal heel erg mee bezig."

In een boekje hield ik bij wat de gewoontes waren van bepaalde spelers. Glenn Verbauwhede

Daarnaast hield Verbauwhede ook alle statistieken van zijn tegenstanders nauwgezet bij. "In een geheim boekje. Ook Philippe Vande Walle en Dany Verlinden hadden er zo eentje. Daarin noteerde ik onder meer wat de favoriete hoek was van bepaalde spelers. Zo schoot Custovic bijna altijd naar links."

Verbauwhede, wéér in de goeie hoek, bij een strafschop.

Automatisme in de hersenen

Daarnaast is er ook het psychologische spelletje - één van de sterktes van de doorwinterde Verbauwhede. "Als een pipo staan zwaaien in je goal helpt niet", meent hij. "Je moet het een beetje "cool" spelen." "Mijn grootste truc was heel simpel. De penaltystip zo subtiel mogelijk naar de vaantjes helpen", lacht Verbauwhede. "Met jouw hak een klein beetje erop staan draaien, of een putje erin trappen. Zuiver psychologisch hielp dat al."

Verbauwhede bewerkt vakkundig de penaltystip. Mbokani zou de strafschop uiteindelijk missen.

Tijdens een strafschoppenreeks is dat uiteraard geen optie - ook jouw ploegmaats trappen immers vanop dezelfde stip. Maar Verbauwhede heeft nog handigheidjes. "Bij iedere strafschop die ik tegen kreeg, probeerde ik de bal zo snel mogelijk vast te hebben. Om hem vervolgens net voor de handen van de strafschopnemer te laten vallen."

"En dan komt mijn grootste troef - eigenlijk heel erg simpel", gaat Verbauwhede verder. "Op het moment dat een speler de bal neerlegt, kijkt hij in 90% van de gevallen heel even naar de hoek waarnaar hij zal trappen. Dat is een automatisme in de hersenen. Je zoekt altijd even contact met het punt waarnaar je mikt."

"Roberto Carlos deed dat ook steeds bij zijn vrijschoppen. Hij zocht naar een punt binnen het kader waarop hij zich fixeerde: een reclamepaneel, een bidon, enzovoort. Alleen Jonathan Blondel was één van de weinige spelers die nooit naar zijn uitgekozen hoek keek." Tot slot heeft Verbauwhede nog een vestimentair handigheidje. "Witte kousen aandoen", grijnst hij. "Dat las ik in een boek van Hans van Breukelen (ex-doelman van onder meer PSV, red.). Door optisch bedrog lijk je dan groter."

Bekijk hieronder hoe Verbauwhede de penalty van Carevic stopte

Roerloze De Gea

Hij wil het zelf met niet zoveel woorden gezegd hebben, maar Verbauwhede is er vrij zeker van dat hij gisteravond wél een strafschop zou gestopt hebben. "Wat er mij opviel bij De Gea: hij werkte amper met schijnbewegingen om zijn tegenstander op het verkeerde been te zetten." "En misschien ben ik nu heel kritisch, maar ook zijn explosiviteit is niet meer zoals vroeger. Bij sommige penalty's had hij veel beter kunnen doen."

De Gea verdient 20 miljoen euro per jaar en heeft al 5 jaar geen strafschop gepakt. Dat kan toch niet?

Dat de Spanjaard zich bij de laatste 40 penalty's moest omdraaien, doet bij Verbauwhede de wenkbrauwen fronsen. "Ik kan niet begrijpen dat een wereldkeeper als De Gea zo slecht is in penalty's. Hij verdient 20 miljoen euro per jaar en heeft al 5 jaar geen strafschop gepakt. Dat kan toch niet? Je zou evengoed een veldspeler in doel kunnen zetten dan..." "Bij Manchester United moet iemand de voorbije jaren toch al eens opgemerkt hebben dat hun keeper geen penalty's pakt. En zich vervolgens afvragen wat ze daaraan kunnen doen? Ook de trainer, Solskjaer, had op voorhand met dit scenario rekening moeten houden. En gedurfd hebben om zijn tweede doelman, Dean Henderson, in te zetten tijdens de penaltyreeks."

René Verheyen strafste vanaf elf meter

Afsluiten doet Verbauwhede nog met een anekdote. "Ik ben 16 jaar profvoetballer geweest en er waren weinig spelers waarvan ik geen strafschop kon pakken. Maar er waren er twee... Dany Verlinden en René Verheyen, assistent-coach bij Club." "Onder Trond Sollied was ik 3e of 4e keeper en dan bleef ik soms nog na om wat penalty's te trappen met René. We hebben ooit eens een halfuur op het veld gestaan zonder dat ik er één pakte. (lacht) En hij kondigde zelfs nog aan ook waar hij ze zou mikken. Onwaarschijnlijk."