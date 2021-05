Remco Evenepoel verlaat Giro: "Doorrijden met pijn heeft geen zin"

Door zijn val in de Giro gaat Remco Evenepoel morgen niet meer van start in de 18e etappe. "Het is jammer dat ik de wedstrijd te vroeg moet verlaten, maar het was een mooie ervaring", zegt Evenepoel.

Evenepoel: "Val had niet moeten gebeuren"

Remco Evenepoel belandde vandaag in een afdaling over de vangrail. De 21-jarige Belg had last van een gezwollen elleboog, maar reed de etappe nog uit.

Uit een onderzoek bleek dat hij niets gebroken had. Evenepoel liep wel heel wat schaafwonden en kneuzingen op, onder meer ter hoogte van zijn knieschijf en het tweede middenhandsbeentje van zijn linkerhand. "Het medische team heeft beslist dat Remco het best de wedstrijd verlaat. Zo kan hij zo snel mogelijk helemaal herstellen voordat hij toewerkt naar zijn volgende doelen dit seizoen", meldt Deceuninck-Quick Step.

Het was onmogelijk om die val te voorkomen Remco Evenepoel

Evenepoel zelf is ontgoocheld dat hij de strijd moet staken. "Het was een val die niet had moeten gebeuren", reageert hij. "Ik weet niet wat er precies voor mij gebeurd is. Maar ik kwam de bocht ingereden en zag enkele jongens op de grond liggen. Ik kon hen niet meer voorbijrijden doordat er een renner naast mij reed. Het was onmogelijk om de val te voorkomen." "Ik heb niks gebroken, maar ik heb wel veel kneuzingen. Het heeft geen zin om door te rijden met pijn. Ik keer nu terug naar België om CT-scans te laten maken."

VIDEO: Deze val maakte een einde aan de Giro van Evenepoel

Evenepoel: "Op een dag terugkeren naar de Giro"