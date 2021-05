Lotto-Soudal telt nog twee renners in de Giro: "Zij mogen niet de dupe zijn"

Dankzij de dubbel van Caleb Ewan telt Lotto-Soudal twee streepjes achter zijn naam, maar als we kijken naar het aantal renners dat nog in koers is, komen we ook uit bij slechts twee streepjes. Ploegleider Mario Aerts: "We blijven de renners verzorgen zoals we bij een voltallige ploeg zouden doen."