Yellow Tigers verliezen eerste match in Nations League van Nederland

Tot en met 20 juni zullen de Yellow Tigers 15 matchen afwerken in Rimini. De top 4 na de groepsfase stoot door naar de finaleronde.



Vorig jaar werd de Nations League geschrapt door de coronapandemie. Dit jaar wordt er in Rimini gespeeld en niet zoals in de eerste 2 edities in verschillende landen.



In 2018 eindigde België 13e (op 16) bij de eerste editie. In 2019 kwamen ze met de 7e plaats net tekort voor de finaleronde. Dit jaar is er geen Final 6, de top 4 speelt halve finales. De Verenigde Staten wonnen zowel in 2018 als in 2019.