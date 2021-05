Vandenbempt: "Ondanks succesje van gisteren is Antwerp grote sportieve werf'

Het seizoen in de Jupiler Pro League is voorbij. Club Brugge was al zeker van de titel en op de laatste speeldag won Antwerp de strijd om plek 3 tegen Anderlecht. Hoe mogen die ploegen nu terugblikken op hun seizoen?

"Een Netflix-reeks over de kleedkamer van Antwerp, die wil ik zien"

Antwerp eindigt de competitie als 3e en speelt Europa League. Mogen ze daar tevreden mee zijn? "Dat is zeker niet het doel waarmee ze aan de competitie begonnen zijn en dat is al zeker niet het doel van grote baas Paul Gheysens. Die wil maar een ding en dat is zo snel mogelijk de titel pakken, ten koste van Club Brugge en ten koste van Bart Verhaeghe." "Maar als je het seizoen bekijkt dan moeten ze daar toch tevreden mee zijn. Ze hebben de beker gewonnen in augustus en hebben een mooi Europees parcours gereden. En nadien hebben ze vele stormen getrotseerd intern en zijn ze toch redelijk blijven presteren. Het had iets meer kunnen zijn met wat meeval in de play-offs, maar het is toch niet slecht gedaan." "Want iedereen weet wat er allemaal is gebeurd sinds december. Dat is niet normaal. Verdediger Le Marchand zegt dat je een Netflix-reeks kan maken over de kleedkamer van Antwerp. Ik zou ze graag willen zien want het moet wel de moeite zijn met Lamkel Zé, de spanning rond D'Onofrio en zijn clan, de blessures, de covidaanslag. Het is nog redelijk straf dat Antwerp zo ver is geraakt."

Antwerp mag altijd wel een beetje speciaal en gek blijven, dat hoort erbij, maar het moet toch op zoek naar een soort stabiliteit.

"Ondanks het succesje van gisteren is de Bosuil toch een gigantische sportieve werf. En daar zijn ze zich zeer van bewust. Er is veel werk op zeer korte tijd. Er moet een nieuwe sportieve directeur aangesteld worden, iemand met naam en faam en gewicht die meteen kan presteren." "En de trainer, blijft het Vercauteren of iemand anders? En er is weer een hele lijst met spelers die einde contract zijn of gehuurd zijn met wie gesproken moet worden. En men moet ook eens nadenken hoe ver men wil gaan op basis van deze play-offs om Mbokani langer te houden. Die gigantische wedstrijd op Anderlecht bleek uiteindelijk maar een uitschieter te zijn."

"Antwerp mag altijd wel een beetje speciaal en gek blijven, dat hoort erbij, maar moet toch op zoek naar een soort stabiliteit. Het moet zorgen dat het niet voortdurend zichzelf in de voet schiet met interne onrust."

"Kompany heeft redelijk maximaal gepresteerd met deze groep"

Anderlecht werd 4e. "Ik denk dat Anderlecht aan de play-offs begonnen is met de vaste overtuiging dat het 2e zou kunnen worden. Op basis van die scherpe eindsprint met goede resultaten buitenshuis in topwedstrijden en op momenten dat ze met de rug tegen de muur stonden. En als je dan 4e wordt en geen enkele keer hebt kunnen winnen in die Champions' play-offs, dan zal dat in eerste instantie wel een teleurstelling zijn." "Maar als ze met wat afstand de balans maken van het seizoen, dan denk ik dat die toch positief is. Ik denk dat Kompany redelijk maximaal heeft gepresteerd met deze heel jonge spelers in deze fase van hun ontwikkeling." "Dat gaat gepaard met ups and downs, met jeugdzondes en fouten. Het speelde 17 keer gelijk. Als je de helft van die wedstrijden kan winnen, dan schiet je toch een beetje op."

Intern zijn ze tevreden met wat ze de laatste maanden hebben gezien, met de evolutie die de groep heeft doorgemaakt.

"En je mag niet vergeten dat de sportieve cel eigenlijk zonder middelen heeft moeten recruteren. En de club heeft moeten werken met allemaal debutanten op hun niveau en op hun positie. De trainer was nieuw, de voorzitter was nieuw, de sportieve directeur was nieuw op die positie. En dan waren er nog spanningen met de aandeelhouders." "Als je dat allemaal optelt, is het nog goed geweest. En intern zijn ze tevreden met wat ze de laatste maanden hebben gezien, met de evolutie die de groep heeft doorgemaakt. Ze hebben het gevoel dat ze dichter zijn gekomen bij de concurrentie en ze zijn ervan overtuigd dat ze volgend jaar kunnen meedoen. Dat ze niet nog 20 punten of meer achter zullen liggen op Club Brugge. We zullen zien of dat een juiste inschatting is."