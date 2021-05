Brent Van Moer in zak en as: "Hij werd duidelijk verkeerde kant opgestuurd"

De organisatie van de Ronde van Limburg is sinds dit jaar in handen van Flanders Classics. CEO Tomas Van Den Spiegel betreurt het voorval met Van Moer.



"Het was een menselijke fout, een vergissing dat Brent de verkeerde kant werd opgestuurd. We werken met tientallen, misschien wel honderd seingevers."

"Er liep iets mis op het einde en dat is heel jammer. We hadden het Brent allemaal gegund na zo'n dag in de aanval en zullen nu nooit weten of hij het zou hebben gehaald."

"Jammer ook bij de eerste keer van Flanders Classics als organisator, want we hebben getoond dat er ook in Limburg heel mooie omlopen zijn. We hebben nog niet diepgaand kunnen debriefen, maar het is zeker iets dat we zullen meenemen."