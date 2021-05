VIDEO: Aanstoker van de vlucht en ritwinnaar: zo won Victor Campenaerts in de Giro

1. Koers wordt geneutraliseerd na zware valpartij

Op de verbindingsbrug van startplaats Grado, een voormalig eilandje, met het vasteland heeft de verrassend sterke wind vrij spel. In het peloton draait het al na enkele kilometers in de soep.

2. Campenaerts valt weer aan, 3 Belgen glippen mee

Bij de herstart herhaalt de geschiedenis zich: Victor Campenaerts is de aanstoker, hij krijgt 14 kompanen in zijn wiel. Met Dries De Bondt, Quinten Hermans en Harm Vanhoucke tellen we 4 Belgen in de ruime kopgroep.

Nog enkele kapers op de kust: Bauke Mollema, Nikias Arndt, Stefano Oldani, Juan Molano, Simone Consonni en Max Walscheid.