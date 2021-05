Vluchter Victor Campenaerts kraait victorie in hondenweer in de Giro

Victor Campenaerts (29) heeft eindelijk zijn ritzege in een grote ronde te pakken. Onze landgenoot was in rit 15 van de Giro in de gietende regen de sterkste vluchter van een ruime kopgroep. Hij klopte medevluchter Oscar Riesebeek in een sprintje. Het peloton finishte op meer dan 17 minuten.