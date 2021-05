Geen Mbokani: Ebbenhouten Schoen krijgt nieuwe naam op de erelijst

De Ebbenhouten Schoen is de prijs voor de beste voetballer van Afrikaanse origine op de Belgische velden. Vorig seizoen was Antwerp-aanvaller Dieumerci Mbokani nog de uitverkorene, dit jaar behoort hij niet tot de kanshebbers.

De 5 genomineerden wonnen de trofee nog nooit eerder. Topschutter Paul Onuachu is in elk geval de favoriet om Mbokani op te volgen. Hij scoorde dit seizoen 33 doelpunten in de competitie voor vicekampioen Racing Genk.

Onuachu krijgt concurrentie van zijn eigen ploegmaat Theo Bongonda. Verder doen ook Sambi-Lokonga en Nmecha (Anderlecht) en Mata (Club Brugge) een gooi naar winst.