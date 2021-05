VIDEO: Ritwinnaar op Strade-wegen maakte opvallende tuimelperte op WK veldrijden

Mauro Schmid ging gisteren verrassend aan de haal met de ritzege in de Giro. De 21-jarige Zwitser heeft ervaring met onverharde wegen. 4 jaar geleden eindigde hij 12e op het WK veldrijden voor junioren. In Bieles ging Schmid toen wel opvallend onderuit. De wereldtitel was voor een zekere Tom Pidcock.