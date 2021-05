De Bondt: "Had gehoopt mij op te offeren voor een ploegmaat, maar ik zat alleen"

"Pffff!", perst Dries De Bondt er na de finish uit bij Renaat Schotte. "Het doel was om een renner van de ploeg in de ontsnapping te hebben. Jimmy (Janssens) en Louis (Vervaeke) waren daarvoor het meest interessant."

"Ik heb er alles aan gedaan om hen in het eerste koersuur te helpen. Een paar keer zag het er écht goed uit, maar na die lastige start ze we op een dood moment met 3 renners zomaar weggereden."

"Uiteindelijk kwam nog de ene na de andere renner aansluiten en ineens waren we weg. Ik had gehoopt dat er nog iemand van onze ploeg zou bij zijn, zodat ik me kon opofferen voor een betere klimmer."

"Ik wist ook dat het voor mij vandaag te lastig zou zijn om een prijs te rijden. Ik heb geprobeerd zolang mogelijk aan te haken. Misschien win ik er wel de strijd van de prijslust mee?"