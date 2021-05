Vluchter wordt weer beloond in de Giro: Vendrame juicht na slimme finale

17:30 17 uur 30. Remco Evenepoel komt veilig en wel met de favorieten over de finish. . Remco Evenepoel komt veilig en wel met de favorieten over de finish.

17:29 17 uur 29. Toch hulde voor de ondernemingsgezindheid van Nibali. Zijn buit bedraagt een zevental seconden.

17:28 17 uur 28. Nog 1 kilometer van Nibali. Hoeveel seconden houdt hij over aan zijn aanval? Niet al te veel wellicht.

17:25 17 uur 25. Nibali staat op 4'11" in het klassement en is dus niet het grootste gevaar. Hij toont wel veerkracht met zijn aanval.

17:23 17 uur 23. Het viel een beetje te vrezen: door de druk van Nibali gaat er eentje van Ineos lelijk tegen de grond. Het lijkt om Moscon te gaan.

17:22 17 uur 22. Over naar het peloton, waar Nibali in de afdaling toch nog eens zijn capaciteiten laat bewonderen. Don't try this at home!

17:21 17 uur 21. Bergkoning Bouchard komt met applaus over de streep. Hij zit steviger op zijn blauwe troon, zijn ploegmakker maakt het feest compleet.

17:20 17 uur 20. Vendrame is sant in eigen land! De logica wordt gerespecteerd: Andrea Vendrame is de snelste. Het is nog maar de 2e zege van AG2R-Citroen dit seizoen.

17:19 17 uur 19. Vendrame opent de sprint. Hamilton zit op enkele lengtes.

17:19 17 uur 19. Bennett en Brambilla keren niet meer terug.

17:19 17 uur 19. Vendrame zal de sprint vanop de kop moeten beginnen. Kan Hamilton verrassen?

17:18 Laatste km. Daar is de vod. Andrea Vendrame is op papier de snelste, maar dat zeiden we over andere jongens in het voorjaar ook meermaals en dat bleek niet altijd correct. 17 uur 18.

17:17 17 uur 17. Niet alles wat Vendrame aanraakt, verandert in goud. Hamilton plooit niet. Als ze nu naar elkaar beginnen te kijken, komt dat andere duo nog terug.

17:17 17 uur 17. Vendrame barst van het vertrouwen en probeert Hamilton nu te dumpen. Nog 2 kilometer. De finale is zeer leuk.

17:16 17 uur 16. Het pokeren is begonnen. Hamilton gaat aan, Vendrame volgt. Brambilla en Bennett gunnen elkaar het licht in de ogen niet.

17:15 17 uur 15. Nog 3 kilometer. We krijgen nu vals plat tot aan de finish. Brambilla is rotnerveus en schudt de ene (schijn)aanval na de andere uit zijn mouw. Vendrame lijkt de slimste van de klas.

17:14 17 uur 14. Het koppel van Trek wordt geneutraliseerd door Ineos. Vakkundig, alweer. Het intermezzo was leuk, maar heeft niets veroorzaakt.

17:13 17 uur 13. Er beweegt dan toch iets bij de favorieten. Bernal dicht mee het laatste gat op Ciccone en Nibali. Ook Evenepoel is aan boord. De kopgroep snelt de boog van de laatste 5 kilometer voorbij.

17:12 17 uur 12. Het regent niet in de afdaling, maar het wegdek bevat her en der natte plekken. Er worden risico's genomen.