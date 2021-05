Schotse bondscoach neemt KVO-speler Jack Hendry mee naar EK

De Schotse bondscoach, Steve Clarke, heeft zijn huiswerk voor het komende EK gemaakt. In de selectie van 26 namen is er plaats voor Jack Hendry. De speler van KV Oostende is bezig aan een sterk seizoen in onze competitie en dat is ook zijn bondscoach niet ontgaan.

Verder in de selectie vinden we de gebruikelijke namen terug. Andy Robertson (Liverpool), Scott McTominay (Manchester United) en Kieran Tierney (Arsenal) zijn wellicht de bekendste namen.

Opvallend is wel de aanwezigheid van drie youngsters in de Schotse selectie. Voor de 21-jarige David Turnbull (Celtic), de 19-jarige Billy Gilmour (Chelsea) en de 19-jarige Nathan Patterson (Rangers) is het hun eerste cap voor de eerste ploeg van Schotland.

Voor Schotland is het trouwens de eerste keer sinds het WK van 1998 dat het deelneemt aan de eindronde van een groot toernooi. Op 2 juni spelen de Schotten nog een oefenwedstrijd tegen Nederland in hun voorbereiding op het EK.