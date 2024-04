SD Worx-Protime verlengt engagement tot en met 2028, ook Lorena Wiebes tekent bij

SD Worx nam in 2021 de fakkel over van Boels Dolmans, sinds dit jaar gaat het team door het leven als SD Worx-Protime. De huidige contracten zijn nu verlengd tot en met 2028.

"Het geeft ons veel energie dat we nu al weten dat we de komende vier seizoenen op het hoogste niveau verder kunnen. Daarbij gaan SD Worx en Protime ook mee in onze ambitie om ook de komende jaren met de ploeg de nummer één van de wereld te blijven", reageert teammanager Erwin Janssen.

Lotte Kopecky had al bijgetekend tot en met 2028, Lorena Wiebes kruipt in haar wiel. "Ik rijd sinds 2023 in deze ploeg en ik heb hier de nodige stappen gezet", reageert de snelste vrouw van het peloton.

Volgens Wiebes speelde het akkoord van Kopecky ook een rol in haar beslissing. "We kunnen het goed met elkaar vinden en we maken elkaar sterker in de koersen. Het is ongezien hoe zij de sprint voor mij aantrekt en ik werk voor haar in de klassiekers."

Ook sportief manager Danny Stam blijft op het vertrouwde nest. "In 2014 ben ik naar deze ploeg overgestapt. Van een bescheiden talentenploeg hebben we het team laten uitgroeien tot de beste ploeg van de wereld."

"Al acht jaar zijn we de nummer één op de UCI-ranking. Het is prachtig dat we in SD Worx en Protime twee partners hebben gevonden die de ambitie met ons delen om in ieder geval tot en met 2028 de nummer één van de wereld te blijven."