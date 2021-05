Pukki is bekendste naam in Finse EK-selectie, met ook Genk-speler Uronen

Teemu Pukki zal komende zomer de hoop van de Finse natie moeten torsen. De spits van Norwich is de meest aansprekende naam in de selectie. Afgelopen seizoen was hij goed voor 26 doelpunten voor de Engelse tweedeklasser en ook in de kwalificatiecampagne was Pukki onontbeerlijk voor Finland.

Pukki is momenteel wel nog geblesseerd, maar bondscoach Kanerva maakt zich sterk dat dat in orde komt. "We zullen zien hoe het is als we samenkomen, maar het gaat goed met zijn enkel."

Met Genk-speler Jere Uronen is er ook een klein Belgisch tintje aan de Finse selectie. Finland is ingedeeld in de groep van de Rode Duivels, die het op 21 juni als 3e treft. De Finnen beginnen tegen Denemarken (12 juni) en spelen daarna tegen Rusland (16 juni).