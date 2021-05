Federer tempert hoop voor Roland Garros: "Hoe zou ik kunnen denken aan winst?"

Federer maakte deze week zijn terugkeer op de ATP-tour, na een lange periode van blessureperikelen. Het was zijn eerste match, na zijn mislukte "poging" in Doha in maart.

Het 39-jarige tennisicoon ging voor eigen volk in Genève meteen onderuit: hij verloor in de eerste ronde een driesetter van Pablo Andujar, de nummer 75 van de wereld.



"Als je zo weinig wedstrijdritme hebt en je ziet welk niveau ik nu haal, hoe kan ik dan denken aan winst op Roland Garros?", vroeg hij zich deze week af.

"Ik ben gewoon realistisch. Ik weet dat ik Roland Garros niet zal winnen, al wie daar anders over denkt is fout. Natuurlijk kunnen er altijd gekke dingen gebeuren."

"Maar ik denk niet dat in de laatste 50 jaar van Roland Garros een speler van mijn leeftijd, met zo weinig wedstrijden in de benen, aan het toernooi begon met het idee dat hij iedereen even opzij zou zetten."

Voor Federer worden de komende weken wel belangrijk voor de rest van zijn seizoen, met het oog op zijn hoofddoel: Wimbledon. "Los van wedstrijden winnen, is het belangrijk om gewoon terug te zijn in competitie en te kunnen spelen en trainen tegen toppers."

"In Genève droop ik af met de gedachte dat ik echt veel beter had kunnen doen, dat voelt raar en teleurstellend. Anderzijds is dit gewoon het proces waar ik door moet, ik mag niet te streng zijn voor mezelf", besluit hij.