Roger Federer blaast in eigen land meteen de aftocht bij zijn comeback

De inmiddels 39-jarige Federer, topreekshoofd voor eigen volk, speelde nog maar zijn derde toernooi in anderhalf jaar tijd. In 2020 kwam hij enkel in actie op de Australian Open, waarna hij twee operaties aan zijn knie moest ondergaan.

Twee maanden geleden nam het tennisicoon deel aan het ATP-toernooi van Doha "als test". De bedoeling is om nu meerdere toernooien op een rij te spelen met Genève, Roland Garros, Halle en Wimbledon.



In Genève liep het tegen de Spanjaard Andujar meteen mis in de tweede ronde. Het werd 4-6, 6-4 en 4-6. Federer, duidelijk nog niet op topniveau, leek in de derde set zijn slag thuis te halen, maar gaf een 2-4-voorsprong nog uit handen.