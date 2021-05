Gezien in Extra Time: Rood voor dwaasheid, pijnlijke WK-selectie en Lewangoalski

Dat Robert Lewandowski een record breekt, is geen nieuws meer. Dat de Pool Gerd Müller evenaart door 40 keer te scoren in een seizoen, was voor Franky Van der Elst het sein om te graven in de statistieken.

"Lewandowski scoorde 40 keer op 28 wedstrijden, Müller speelde er 34", liet Van der Elst weten. Ook opvallend: "Müller scoorde in 15 wedstrijden niet en had geen penaltygoals, want hij miste ze alle 3."