90 minutes #4: "Je ziet een Rode Duivel op elk yoghurtpotje, maar we gaan ze niet vaccineren?"

90 minuten en wat toegevoegde tijd. Aster Nzeyimana, Steven Defour, Sam Kerkhofs en Filip Joos praten in aflevering 4 van onze podcast 90 minutes over voetbal en de play-offs. in de Jupiler Pro League En over vaccineren en de oerknal. Want wie alleen iets van voetbal kent, kent niets van voetbal.